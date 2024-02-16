Трамп принудит Зеленского к мирным переговорам с Москвой

Бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и принуждения Украины к переговорам о прекращении войны с Россией, если он вернется к власти в следующем году.
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