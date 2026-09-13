Россия изучает возможность снижения сбора за электронные визы для граждан Индии

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью RT на полях БРИКС заявил, что российская сторона рассматривает возможность снижения или обнуления сбора за электронные визы для индийских граждан.
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