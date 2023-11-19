Reposted (МБУ ДО СШ №11): 18 ноября проходили соревнования в городе Ярославль.Чемпионат и первенство Ярославской области по конкуру.
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Reposted (МБУ ДО СШ №11): 18 ноября проходили соревнования в городе Ярославль.Чемпионат и первенство Ярославской области по конкуру.