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Иваново

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Reposted (МБУ ДО СШ №11): 18 ноября проходили соревнования в городе Ярославль.Чемпионат и первенство Ярославской области по конкуру.

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