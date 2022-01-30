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Юрзинов о капитанстве Шипачева в сборной: «Он уловил особые традиции комбинационного хоккея страны. Идеальные примеры для него – Майоров, Михайлов и Фетисов»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов прокомментировал назначение Вадима Шипачева капитаном сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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