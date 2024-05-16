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Военное обозрение

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Генштаб ВСУ признал отступление войск из ряда сёл под Купянском на Харьковском направлении

Генштаб ВСУ признал отступление войск из ряда сёл под Купянском на Харьковском направлении

Ранее обстановка на данном участке фронта стала для ВСУ крайне сложной, что признали и украинские источники.

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