FT: Мерц попытался смягчить спор между Римом и Парижем из-за Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц попытался смягчить дипломатические разногласия, возникшие между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, которые координируют действия с США по украинскому вопросу, написала британская газета Financial Times (FT).