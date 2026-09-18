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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кэррик считает, что «МЮ» все еще великий клуб: «100%, я не хотел бы находиться где-либо еще. Сейчас такой период, когда все идет не по плану, но мы найдем способ это преодолеть»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик ответил на вопрос, ощущает ли он «МЮ» все еще великим клубом.

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