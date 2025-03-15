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Царьград

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Украинские войска обстреляли Горловку: выпущено 12 снарядов НАТО-калибра

Украинские войска обстреляли Горловку: выпущено 12 снарядов НАТО-калибра

Украинские войска за полчаса обстреляли Горловку, выпустив 12 снарядов 155 мм натовского калибра. Обстрелы велись по районам города из населенных пунктов Катериновка и Дылеевка, сообщает региональное управление ДНР.

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