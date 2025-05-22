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Военное обозрение

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В США подтвердили гибель двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне в результате нападения неизвестного

В США подтвердили гибель двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне в результате нападения неизвестного

Предположительно, стрелок был один и во время нападения на сотрудников израильского посольства он выкрикивал: «Освободите Палестину!».

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