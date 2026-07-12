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Seraphinite Solutions

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How to Import Word Document into WordPress

How to Import Word Document into WordPress

A Word file may look finished on a desktop, but it is not automatically ready for the web. When you import Word document into WordPress, hidden formatting, oversized images, pasted styles, and missing accessibility details can turn a simple publishing task into a cleanup job.

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