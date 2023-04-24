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Бобровский пропустил 5 шайб в матче плей-офф НХЛ в 8-й раз за карьеру. Он отбил 25 из 30 бросков «Бостона»

Вратарь «Флориды» отразил 25 бросков из 30 в 4-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (2:6, 1-3), потерпев первое поражение в текущем розыгрыше.

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