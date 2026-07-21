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Аргументы и Факты

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Новак: меры по стабилизации топливного рынка дают результат

Новак: меры по стабилизации топливного рынка дают результат

Принимаемые правительством меры для стабилизации топливного рынка дают результаты. Об этом в эфире «Вестей» заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, где обсуждалась ситуация на внутреннем топливном рынке.

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