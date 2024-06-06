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Аргументы и Факты

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Конференция по Украине может привести к гибели десятков детенышей косули

Конференция по Украине может привести к гибели десятков детенышей косули

Конференция по урегулированию ситуации вокруг Украины, которая состоится в швейцарском курортном местечке Бюргеншток недалеко от города Люцерн, может привести к гибели десятков детенышей косули в окрестностях.

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