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Царьград

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Кая Каллас: Россия угрожает безопасности всей Европы

Кая Каллас: Россия угрожает безопасности всей Европы

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о предполагаемой экзистенциальной угрозе от России для Европы на конференции АСЕАН.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Чухонка, с куриными мозгами , несёт очередную чушь.
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1 м.