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Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море в десятый раз

Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море в десятый раз

Шиитское движение хуситов в десятый раз атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море.

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