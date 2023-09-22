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У Кокорина 14 голов и 2 ассиста в 29 матчах в еврокубках

У Кокорина 14 голов и 2 ассиста в 29 матчах в еврокубках

Александр Кокорин забил гол в Лиге Европы. Форвард «Ариса» реализовал пенальти в матче группового этапа с пражской «Спартой» (2:3).

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