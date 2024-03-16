Тихий океан уже лишился тысяч горбатых китов

Новое исследование, проведенное с использованием искусственного интеллекта, обнаружило, что сокращение популяции горбатых китов в северной части Тихого океана в период с 2012 по 2021 год совпало с самой сильной волной морской жары за всю историю.
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