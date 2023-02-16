Военное обозрение

3 331 подписчик

Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности режима жертвовать жизнями украинцев

Американский журналист поставил сроки конфликта на Украине в зависимость от готовности режима жертвовать жизнями украинцев

Вооруженный конфликт на Украине будет продолжаться столько времени, сколько президент страны Владимир Зеленский будет готов жертвовать жизнями своих сограждан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх