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Zero Hedge

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From Porn Star To Politician: Amaranta Hank Sworn In To Colombia's Congress

From Porn Star To Politician: Amaranta Hank Sworn In To Colombia's Congress

From Porn Star To Politician: Amaranta Hank Sworn In To Colombia's Congress A former adult film actress was sworn in as a Colombian senator on Monday, and she is vowing to fight for the rights of the country's adult-content creators.

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