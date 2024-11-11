Известный адвокат прокомментировала решение главы Карелии обратиться в Следком по поводу шуток про карельский язык

Скандал вокруг выступления петрозаводской актрисы Валерии Ломакиной в комедийном шоу нарастает. Напомним, актриса театра драмы карелии “Творческая мастерская” выступила в комедийном шоу «Битва за время 2» для ВК видео.
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