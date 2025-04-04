Набиуллина: "Не факт, что нынешнее укрепление будет достаточно устойчивым"

Председатель Центробанка считает, что сильный рубль поможет в снижении инфляции.Текущее укрепление рубля будет работать на снижение инфляции, коль скоро тенденция покажет себя достаточно устойчивой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на выступление председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.