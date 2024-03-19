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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

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♦️ Ежемесячный дискомфорт

♦️ Ежемесячный дискомфорт Болезненные и обильные менструации, тяжелый предменструальный синдром- вот частые проблемы менструирующей женщины.

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