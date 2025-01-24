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На Apple подали коллективный иск за вредные для здоровья ремешки для Apple Watch

На Apple подали коллективный иск за вредные для здоровья ремешки для Apple Watch

В Калифорнии подан коллективный иск против компании Apple из-за использования компанией перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС), также известных как "вечные химикаты", при изготовлении ремешков для умных часов Apple Watch.

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