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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» завершил трансфер 35-летнего Уэлбека из «Брайтона». Контракт – на 2 года (Фабрицио Романо)

«Челси» согласовал трансфер форварда « Брайтона » Дэнни Уэлбека . Сделка по 35-летнему англичанину завершена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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