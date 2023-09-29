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Тем западным средствам массовой информации, которые, похоже, обеспокоены тем, что «Китай препятствует усилиям по сокращению выбросов углекислого газа, изменяющих климат», настоятельно рекомендуется посмотреть церемонию открытия Азиатских игр в Ханчжоу (Hangzhou) в субботу вечером.