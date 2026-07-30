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Транспорт, благоустройство и дороги: Константин Шестаков назвал три главных направления развития Владивостока

Транспорт, благоустройство и дороги: Константин Шестаков назвал три главных направления развития Владивостока

Константин Шестаков избран главой Владивостока ещё на пять лет. За его кандидатуру, которую представил губернатор региона Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты городской думы на заседании в четверг, 30 июля.

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