В Пентагоне пожаловались на нехватку средств для помощи Украине

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Соединенных Штатов Америки, чье имя не раскрывается, пожаловался на нехватку средств и ресурсов для дальнейшего оказания Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимой помощи.
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