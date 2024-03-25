Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы

Сезон работы аттракционов в городских парках планируют открыть во второй половине апреля. Об этом рассказал заместитель генерального директора - главный инженер "Минскзеленстроя" Руслан Косевич, пишет агентство "Минск-Новости".
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