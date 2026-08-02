Александр Дудчак: Пропавшие без вести — вечная отсрочка платежа за смерть

Почему официальные цифры потерь украинской армии уменьшаются, а мобилизация становится только жёстче? Почему государство требует от семей погибших анализ крови на отсутствие наркотиков, чтобы выплатить пособие? Как тысячи пропавших без вести не признаются погибшими, превращаясь в инструмент экономии бюджета? И какие новые методы охоты на людей готовят власти, если уже применяются тепловизоры и слу… Читать далее: https://govorit.