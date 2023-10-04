Как Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты конгресса США

Кевин Маккарти, возглавивший успешные двухпартийные усилия по предотвращению закрытия правительства на выходных, во вторник был внезапно отстранен от должности спикера палаты представителей конгресса США.
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