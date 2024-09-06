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В сети заметили проект РКН со списком сведений, которые должны будут передав...

В сети заметили проект РКН со списком сведений, которые должны будут передав...

В сети заметили проект РКН со списком сведений, которые должны будут передавать блогеры. Но его уже удалилиСовсем недавно в сети начали обсуждать проект Роскомнадзора со списком сведений, которые авторы страниц, каналов и блогов с аудиторией свыше 10 тыс подписчиков должны будут передавать в ведомство.

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