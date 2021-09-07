Уши, лапы, хвост

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Кошка отчаянно спасала своих котят во время пожара

Кошка отчаянно спасала своих котят во время пожара

Получив серьезные ожоги, спалив усы и травмировав одну из лап, героическое животное спасло всех своих пятерых котят.

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Элеонора Коган
Героическая мама-кошечка Скарлетт!!!
Элеонора Коган
Настоящий материнский подвиг!!!СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ СКАРЛЕТТ!!!
Karmadon
Воспоминание детства. Мне было лет 5-6. Жили в деревянном бараке на десяток семей. В общем коридоре, в картонной коробке, жила кошка с котятами. Без какого-то определенного хозяина - всехняя. И даже без имени – Киса и Киса. Подкармливалась на общей кухне, кто чем угостит. Ночью случился пожар. Люди выбежали, кто в чем, успев захватить только самое необходимое. Прежде всего, разумеется, спасали детей. Стоит на улице толпа народа, барак полыхает так, что понятно – тушить бесполезно. Вдруг из темноты вылетает кошка (видать, гуляла где-то), прошмыгнула между ног, и – в огонь. Молча. Больше ее не видели. Коробку с котятами кто-то успел вынести, но она-то этого не знала! Позже их всех разобрали. Одна кошечка досталась и нам. Назвали Килькой.

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