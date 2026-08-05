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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кисляк стоит 40 млн евро. Матвей в любом топ-клубе будет чувствовать себя как рыба в воде, у него огромный потенциал». Рейс о хавбеке

Защитник ЦСКА Матеус Рейс отреагировал на новости об интересе « Бешикташа » к полузащитнику армейцев  Матвея Кисляка .

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