Политический гороскоп на 2024 год от ректора Академии астрологии Михаила Левина Татьяна АрестоваВ 2024 году в мире ожидаются большие перемены и новые очаги напряжения, согласно политическому гороскопу, составленному астрологом Михаилом Левиным.
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