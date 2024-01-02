Политический гороскоп на 2024 год от ректора Академии астрологии Михаила Левина Татьяна АрестоваВ 2024 году в мире ожидаются большие перемены и новые очаги напряжения, согласно политическому гороскопу, составленному астрологом Михаилом Левиным.