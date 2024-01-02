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Политический гороскоп на 2024 год от ректора Академии астрологии Михаила Левина

Политический гороскоп на 2024 год от ректора Академии астрологии Михаила Левина

Политический гороскоп на 2024 год от ректора Академии астрологии Михаила Левина Татьяна АрестоваВ 2024 году в мире ожидаются большие перемены и новые очаги напряжения, согласно политическому гороскопу, составленному астрологом Михаилом Левиным.

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