Ультиматум Зеленскому: Польша требует от Украины отозвать жалобу в ВТО Елена ВайленкоГлава Министерства сельского хозяйства Польши, Роберт Телус, выразил требование к Украине отозвать свою жалобу в Всемирной торговой организации (ВТО), при условии улучшения отношений между двумя странами.
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