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Беспрецедентное назначение – "не ожидал никто": Пополнение в "команде Путина" после гениального хода Жоги и особое заявление

Беспрецедентное назначение – "не ожидал никто": Пополнение в "команде Путина" после гениального хода Жоги и особое заявление

Элита России меняется на глазах – чиновниками и руководителями становятся люди, которыми гордится страна.

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Комментарии
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ВП
Валерий Путря
&quot;...  уже отметился гениальным ходом по разрешению ситуации в Челябинском Коркино – едва в город начали возвращаться представители цыганской диаспоры, против беспредела которой случился народный бунт, им, вместе с мигрантами из Средней Азии начали активно раздавать повестки в военкомат. Отказ означал потерю гражданства России. &quot; - и что ????? Каков результат этого гениального решения ???? Почему страна этого не знает? Зато страна сразу узнала, что Жога не отказался войти в попечительский совет &quot;эЛьцЫнь- центра&quot;. Может это и хитрый тактический ход , типа Троянского коня, и моё ЛИЧНОЕ мнение - зря он согласился даже дистанционно быть причастным к этому гнезду предателей на Урале. Как говорится, - царя делает свита, а свита и у Жоги, и у Костюк и у Балашова - ТА ЖЕ, что и была до их прихода во власть. А власть сегодня ( на мой     взгляд) - это не поле, где и один может быть воином, - это- мерзкое болото, трясина, где без полной замены всех прогнивших винтиков не обойтись. Ибо - утонешь ....
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