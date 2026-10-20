«Плохими последствиями» может обернуться отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от урегулирования конфликта с Россией, заявил 20 октября президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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