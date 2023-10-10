Ферстаппен показал лучшее время в тренировке Гран-при Катара, Сайнс — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл единственную практику Гран-при Катара. Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший, а третье место занял его партнёр по команде Шарль Леклер.
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