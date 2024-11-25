Сближение России и КНДР обеспокоило Китай

В США считают, что сотрудничество РФ и КНДР невыгодно Китаю. «Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», - заявил чиновник из США.
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