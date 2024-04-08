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Затапливает Курганскую область — в регионе введен режим ЧС

Затапливает Курганскую область — в регионе введен режим ЧС

Началась эвакуация жителей. Режим ЧС введен в Курганской области. Как сообщило региональное правительство в Telegram, жителям ряда населенных пунктов в Звериноголовском округе рекомендовано эвакуироваться.

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