Затапливает Курганскую область — в регионе введен режим ЧС

Началась эвакуация жителей. Режим ЧС введен в Курганской области. Как сообщило региональное правительство в Telegram, жителям ряда населенных пунктов в Звериноголовском округе рекомендовано эвакуироваться.
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