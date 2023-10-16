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Путин: инициатива "Один пояс – один путь" совпадает с идеями развития ЕАЭС

Путин: инициатива "Один пояс – один путь" совпадает с идеями развития ЕАЭС

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Инициатива "Один пояс – один путь" направлена на сотрудничество, что совпадает с идеями развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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