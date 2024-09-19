Правда ли, что нельзя принимать душ каждый день: отвечает эксперт

Эксперты отмечают, что важно беречь естественный кожный жир, препятствующий обезвоживанию кожи. В то же время полезно смывать бактерии, грязь и аллергены, которые могут способствовать появлению прыщей и некоторых кожных инфекций.
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