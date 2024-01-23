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Раскрыто, кому оставляют чаевые в 100 тысяч рублей

Чаевые покупателей жилой недвижимости оказались самыми щедрыми. Приобретая дорогую квартиру, клиенты оставляют менеджерам офисов продаж вознаграждение до 100 тысяч рублей, свидетельствует статистика принадлежащего Альфа-Банку сервиса «нетмонет».

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