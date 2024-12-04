Мигранты и «новые россияне» поддерживают терроризм и радикальный исламизм в Сирии. Что делать?

В России среди политиков и экспертов ходит множество споров о мигрантах и миграционной политике – достаточно популярным остается мнение о том, что миграционные потоки из Средней Азии и Закавказья останавливать не нужно, главное, чтобы въезжающие хорошо знали русский язык и русскую культуру, а остальное не так важно.