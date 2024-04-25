Почему я не приветствую либеральную идею

Гений про злодейства Настроение у меня сегодня, скажу вам честно, философское. С утра я ездила в процесс, размазала там оппонентов по стенам тонким слоем - они нехорошие люди - после чего сделала три круга по городу для погашения инерции, и на меня снизошла благодать.
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