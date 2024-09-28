Токсины из осевшего пара вейпов способны навредить потомству в утробе матерей

Австралийские ученые представили свидетельство опасности вейпов для здоровья окружающих. В эксперименте на мышах они показали, что пассивное воздействие пара электронных сигарет во время беременности может иметь негативные последствия для потомства.
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