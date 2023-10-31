Легендарный пожарный автомобиль стал памятником в Саянске

Пожарный ретро-автомобиль установили у здания 16 пожарно-спасательной части в Саянске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области Автомобиль АЦ-40 на шасси 130-го ЗИЛА передал в дар пожарной части агрохолдинг «Саянский бройлер», силами личного состава он был отреставрирован и 27 октября установлен на постамент.