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Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии, АдГ на втором месте

Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии, АдГ на втором месте

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в немецкий бундестаг с 33,3% голосов по итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов 23 февраля, следует из данных избиркома.

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