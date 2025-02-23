Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии, АдГ на втором месте

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в немецкий бундестаг с 33,3% голосов по итогам подсчета бюллетеней в 36 из 299 избирательных округов 23 февраля, следует из данных избиркома.