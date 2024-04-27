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Политика как она есть

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Столтенберг в истерике: Генсек НАТО обвиняет Россию в "гибридной агрессии" из-за выставки трофейной техники

Столтенберг в истерике: Генсек НАТО обвиняет Россию в "гибридной агрессии" из-за выставки трофейной техники

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просто не находит себе места от ярости. Видите ли, Россия позволила себе организовать в Москве выставку западной военной техники, захваченной в ходе специальной операции на Украине.

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Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Как нашу выставлять-это нормально? Скоро ваша везде будет установлена. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Заруби себе на носу!
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11 час.
Вячеслав Денисов
Выставлять надо около посольств стран- изготовителей и отправителей тоже! И надпись ставить - &quot;Это оружие направлено нацистам, чтобы убивать русских!&quot;
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9 час.
EV
Evgeni Velesik
Меня всё время удивляет, как этот наркоша ещё и на самолётах летает? Руками машет как буревестник!
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7 час.

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