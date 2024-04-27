Столтенберг в истерике: Генсек НАТО обвиняет Россию в "гибридной агрессии" из-за выставки трофейной техники

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просто не находит себе места от ярости. Видите ли, Россия позволила себе организовать в Москве выставку западной военной техники, захваченной в ходе специальной операции на Украине.
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