Столтенберг в истерике: Генсек НАТО обвиняет Россию в "гибридной агрессии" из-за выставки трофейной техники

ЕБ Евгений Бут Как нашу выставлять-это нормально? Скоро ваша везде будет установлена. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет! Заруби себе на носу!

Вячеслав Денисов Выставлять надо около посольств стран- изготовителей и отправителей тоже! И надпись ставить - "Это оружие направлено нацистам, чтобы убивать русских!"