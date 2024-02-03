RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр каплун
    по последним данным уже одиннадцать погибших и еще десятки остаются под завалами. цитата Путина - "мы американские Ха...Власти: разбор за...
  • demyr150648
    За что?Экс-командующего ...
  • Иван Иваныч
    А кто это давал право всяким Шеппсам и Зеленским рассуждать от имени всего мира??? Убежден- мир может себе позволить ...Британский минист...

Politico: Байден обматерил Трампа за закрытыми дверями

Politico: Байден обматерил Трампа за закрытыми дверями

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями неоднократно оскорбительно высказывался в адрес своего предшественника Дональда Трампа, по мнению нынешнего главы Белого дома, его вероятный оппонент на президентский выборах «наслаждается чужими несчастьями», сообщает Politico со ссылкой на источники из окружения Байдена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх