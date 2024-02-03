Politico: Байден обматерил Трампа за закрытыми дверями

Президент США Джо Байден за закрытыми дверями неоднократно оскорбительно высказывался в адрес своего предшественника Дональда Трампа, по мнению нынешнего главы Белого дома, его вероятный оппонент на президентский выборах «наслаждается чужими несчастьями», сообщает Politico со ссылкой на источники из окружения Байдена.